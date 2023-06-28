Среда, 28 Июня 2023 14:28

АрмИнфо. Армения привержена расширению и углублению партнерства с Грецией как на двусторонней, так и на многосторонней платформах. Об этом говорится в послании премьера Никола Пашиняна греческому коллеге Кириакосу Мицотакису в связи с победой его партии на парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании Пашинян, в частности, выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на многовековых традициях дружбы армянского и греческого народов, а также общих ценностях и подходах, в ближайшем будущем получит новый импульс.

<Наши созвучные подходы к существующим проблемам в международных отношениях побуждают нас к более тесному и всестороннему развитию сотрудничества между двумя странами>, - отметил армянский премьер, подтвердив готовность провести в ближайшем будущем в Ереване трехсторонний саммит Греция-Кипр-Армения.