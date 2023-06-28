Среда, 28 Июня 2023 14:26

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Европола Катрин де Болль.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества между правоохранительными органами Армении и Европолом и его дальнейшего развития. В частности, была подчеркнута важность сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, коррупцией, обмена информацией.

Катрин де Болль выразила удовлетворение уровнем сотрудничества с армянскими партнерами и выразила уверенность, что состоявшиеся в ходе визита обсуждения поднимут двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники обсудили представляющие взаимный интерес различные вопросы.