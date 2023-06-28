Среда, 28 Июня 2023 11:14

АрмИнфо. Правящая партия "Гражданский договор" будет участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана не вступая в блок с другими политическими силами.

Решение было принято накануне на заседании правления партии, которое прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку 17 марта. Список правящего "Гражданского договора" на предстоящих выборах в Совет старейшин, которые пройдут в середине сентября (дату еще должно назначить правительство) возглавит вице-мэр Тигран Авинян.

Помимо Авиняна на пост мэра претендуют также певец Рубен Ахвердян и жена бизнесмена Тиграна Арзаканцяна, гражданка России Наталья Ротенберг, глава фракции "Луйс" Давид Хажакян и бывший глава административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, а также член правления партии "Национальный прогресс"Айк Григорян. Ранее экс-глава СНБ Армении, председатель партии "Отечество" Артур Ванецян также не исключил своего участия в выборах.