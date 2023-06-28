Среда, 28 Июня 2023 11:13

АрмИнфо. Азербайджану не нужен нормальный мир, он презирает всякие переговоры, апелляции и судебные решения. Об этом на своей странице в Facebook написала эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян, комментируя сегодняшнюю провокацию со стороны ВС Азербайджана в Арцахе, в результате которой у армянской стороны четыре новые жертвы.

<Пока в Вашингтоне обсуждают <мирный договор>, Азербайджан нагнетает обстановку на местах, в результате чего у армянской стороны новые жертвы: Это все, что нужно знать об эффективности переговоров>, - отметила эксперт.

Она добавила, что пока президент Азербайджана Ильхам Алиев и его режим не будут наказаны и привлечены к ответственности за это поведение, последствия для армянской стороны будут болезненными.

Ранее сегодня пресс-служба МО Арцаха распространило сообщение, согласно которому 28 июня с 01:30 подразделения ВС Азербайджана из артиллерийских установок и с применением БПЛА, открыли огонь по позициям в направлении Мартуни и Мартакерта, в результате чего в АО Арцаха 4 погибших.

Примечательно, что очередная провокация произошла на фоне проходящих переговоров глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Вашингтоне.