Среда, 28 Июня 2023 10:40

АрмИнфо. США поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и надежного соглашения. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, диалог является ключом к прочному миру.

Госсекретарь напомнил, что на этой неделе в Национальном учебном центре Госдепа проходят переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. <Мы поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и надежного соглашения>, - написал Блинкен.