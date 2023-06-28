Среда, 28 Июня 2023 10:13

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих, сложивших 28 июня свои головы в результате очередной провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана в направлении Мартакерта и Мартуни.

Согласно источнику, в числе погибших Армо Абгарян, Самвел Торосян, Ерванд Тадевосян, Гагик Балаян.

<Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семей, родным и однополчанам погибших военнослужащих>, - говорится в сообщении.

Ранее сегодня пресс-служба МО Арцаха распространило сообщение, согласно которому 28 июня с 01:30 подразделения ВС Азербайджана из артиллерийских установок с применением БПЛА, открыли огонь по позициям в направлении Мартуни и Мартакерта, в результате чего в АО Арцаха 4 погибших.

Примечательно, что очередная провокация произошла на фоне проходящих переговоров глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Вашингтоне.