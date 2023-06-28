Среда, 28 Июня 2023 10:05

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки рады принять у себя на этой неделе министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова для содействия переговорам. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа. <Госсекретарю Энтони Блинкену выпала честь приветствовать министров иностранных дел на открытии встречи в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца. Госсекретарь встречался как с каждым министром отдельно, так и проводил встречу с ними двумя вместе, и на каждой встрече подчеркивал, что прямой диалог является ключом к решению вопросов и достижению прочного и достойного мира>, - подчеркнул Миллер.

Он добавил, что США воодушевлены недавними усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. <Мы будем продолжать оказывать им любую возможную помощь в наращивании этого импульса. Был лишь первый день переговоров, которые продлятся до четверга, и в течение недели у нас будут дальнейшие обновления>, - подчеркнул официальный представитель Госдепа США.