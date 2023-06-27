Вторник, 27 Июня 2023 20:52

АрмИнфо. Международное сообщество больше не может отворачиваться, сталкиваясь с явными признаками геноцида, когда регулярно совершаются серьезные и систематические нарушения прав человека. Об этом заявил постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян, представляя ситуацию в Нагорном Карабахе, в рамках обсуждений на тему <Ответственность за защиту и предотвращение геноцидов, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности> на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что ООН вместе со своими структурами и соответствующими органами еще не выполнила свои обязательства перед простыми людьми, женщинами, детьми, пожилыми людьми, наиболее уязвимыми слоями населения, которые остаются один на один в ловушке геноцидальной политики Азербайджана.

По словам Маргаряна, блокада Азербайджаном Лачинского коридора, что является нарушением правовых обязательств и решения Международного суда ставит под угрозу жизнь невинных граждан, вопреки международному гуманитарному праву, которое четко запрещает введение коллективных наказаний населения и использование голода как метода ведения войны.

<По сегодняшний день эта страна не выполнила юридически обязывающее постановление Международного суда и продолжает применять средневековую, варварскую осаду населения Нагорного Карабаха, нарушая его права на жизнь, здоровье и нормальный уровень жизни, что закреплено в многочисленных международных документах по правам человека>, - подчеркнул Маргарян.

Вместе с тем постпред обратил внимание на то, что азербайджанская сторона будет утверждать, что никакой блокады нет, однако сам факт того, что только Красный Крест может передвигаться по коридору, является явным свидетельством отсутствия свободного и безопасного доступа в Нагорный Карабах и обратно.

Он напомнил, что Армения обратилась в ООН с просьбой направить межведомственную миссию для оценки гуманитарной ситуации, ситуации с безопасностью и правами человека в Нагорном Карабахе в соответствии с гуманитарными принципами. <Мы также постоянно обращаемся с просьбой о направлении миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Нагорный Карабах и прилегающие районы, чтобы помочь сохранить уникальное культурное наследие региона>, - сказал он.