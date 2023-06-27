Вторник, 27 Июня 2023 19:55

АрмИнфо. В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает МИД Армении в своем микроблоге в Твиттер.

Согласно источнику, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники придали важность обеспечению процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975г., отвода войск с границы, а также решения надлежащим образом вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, в качестве важного фактора для установления долгосрочного мира в регионе.

Мирзоян и Блинкен обменялись мнениями также по вопросам

разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Глава МИД Армении представил гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе,

сложившийся вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского

коридора. В этой связи Мирзоян подчеркнул необходимость возвращения всех армянских военнопленных и отказа от воинственной риторики азербайджанской стороной.

Отметим, что с 27 по 29 июня в США проходит очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров. В эти минуты проходит встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.