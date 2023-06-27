Вторник, 27 Июня 2023 19:09

АрмИнфо. Глава правящей фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Кристину Квин.

Как сообщает пресс-служба Парламента, стороны обсудили перспективы углубления межпарламентского сотрудничества и реализации совместных программ.

Айк Конджорян подчеркнул важность участия США в мирном процессе, выразив надежду, что в переговорах, которые состоятся сегодня в Вашингтоне, будет зафиксирован прогресс.

Посол в свою очередь подчеркнула, что Соединенные Штаты крайне заинтересованы в установлении мира между Арменией и Азербайджаном, свидетельством чего является активное участие США в переговорном процессе.

Отметим, что сегодня в Вашингтоне пройдет очередной раунд переговоров Армении и Азербайджана с участием министров иностранных дел государств и госсекретаря США Энтони Блинкена.