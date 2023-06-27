Вторник, 27 Июня 2023 17:52

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг муссируемые случи о том, что давал приказ об отмене мобилизации в ходе боевых действий 44-дневной войны.

<Информация о том, что я якобы приказал прекратить мобилизацию, была распространена Мовсесом Акопяном (бывший начальник Генштаба ВС - ред.). Ничего такого не было, абсолютно>, - сказал Пашинян 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе.

Как указал премьер, проблема была в другом - согласно законодательству, демобилизованные граждане в течение двух лет не подлежали призыву. Как считает Пашинян, это не совсем логично, поскольку данная группа граждан является наиболее боеспособным для мобресурса.

Помимо этого, были люди, которые по закону, в силу разного рода бюрократических причин, не подлежали призыву. В связи с этим в тот период премьер выступил с призывом к гражданам записываться в добровольцы, а органам ОМС - организовать этот процесс.