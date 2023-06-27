Вторник, 27 Июня 2023 17:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улице Н. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома квартала “Дурян” в Ариндже;

11:00-17:00 жилой дом 58 на улице Анрапетутяна, жилые дома 10-16 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 86-102 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-28, 34/8, 22/6, 22/5 на улице Улнеци, частные дома 113-128 на 2-ом переулке В. Папазяна, жилые дома 16, 16А, 16Б, 21, 22, 22А-24, 23, 23/2 на улице Папазяна, жилые дома 29/2, 31, 23-25, 30/2, 32, 34/1-36Г, 34-38, 35/2 /КАДАСТР/, 40-44 на пр. Комитаса, жилые дома 15-19, 22, 22А, 24-26, 24/1-26/3, 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, жилой дом 26 на улице Вагаршяна, жилые дома 25-29 на улице Сундукяна, 3, 4, 22-24, 165, 171 на улице Гр. Кочара, жилые дома 16-25 на улице Г. Мурадяна, жилые дома 2/1, 1/2 на улице Заряна; жилой дом 44 на улице Дпроци; жилые дома 10/6, 8/3 и частные дома 8, 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 17 на 3-ем переулке Аргутяна, жилые дома 1/11, 1/9, 5-25, 3, 19/2 и частные дома 1-9 на улице Малхасянца, жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 82, 92/2, 92/1 и частные дома 99-120, 121-148 на улице Эмина, частные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса; частные дома, прилегающие к улицам Молдовакан-Багреванд, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аршалуйс, Вананд, Аревадашт, Талворик, Артамет и Кохбаван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ерасх;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-12:00 частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгяна, Гладзоряна, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вербашен, Меграовит, Хндзорут, Нор Азнваберд;

11:00-13:00 село Аратес;

в Котайкской области:

11:00-15:00 частично село Ариндж, квартал “Джрарат”, квартал “Нор” в Джрарате, школа N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-13:30 частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван и квартал “Айренадардз”; частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни, ООО “Шингл”, “Мардунц”, “Алмакар”, “Линда”, птицефабрика “Арзни”, собственники “А. Пештималджян”, “М. Карапетян”, садоводческая компания “Ереван-Лада”;

12:00-14:00 жилые дома 53-65 в Микрошрджан, школа N9, частично квартал “Джрарат” и прилегающие абоненты в городе Раздан;

14 ։ 00-16 ։ 00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селу Арзни, частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван, квартал “Коюхи” в Нор Гехи, санаторий Железной Дороги, квартал ‘Мано” в Нор Гехи, ООО “Эй-Эл-Ти”, “Арзни Груп”, “Арзни Эстетика”, ‘Лусима”, ‘Вьяк”, “Бюрегашох”, ‘Голден Флауэр”, “Арзни Экспресс”, компания “Нарек 95”, ЧП “К. Погосян”, “А. Агаронян”, собственники “М. Арутюнян”, “А. Ованнисян”, “В. Акобян”, “В. Манукян”, “Нарек Аракелян”, ЗАО “Еркрабан” и прилегающие зоны отдыха;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00–12:00 частично улица Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Чаренц”, жилой дом 30 в кв. “Дурян”, жилые дома 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в кв. “Саят-Нова” в Аване; жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванди, частные дома квартала “Айгегагорцакан”, школа N133 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 39, 41, 43 на пр. Тиграна Меца, частные дома 27-30 на улице Нар-Доса, частные дома 76-108 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 19/1, 19/3, 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 14А, 16Б на улице Гулакяна, жилой дом 8 на 2-ом тупике Баграмяна, жилые дома 7-7/1 на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 на улице Гр. Кочара, частные дома 51-81 на улице Вормнадирнери, частные дома 229-239 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Апага и Лусагюх;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Мелик, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу;

в Араратской области:

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

12:00-17:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ‘Мартин Стар”, ресторан “Кавказ”, собственник “Дж. Аветисян”, воинская часть, ЗАО “П ев О”, собственник “С. Погосян”, станция компании “Виваселл-МТС”, собственники “С. Овакимян”, “З. Саргсян”, “А. Арутюнян”,

“Н. Торосян”, “С. Манукян”, ООО “Эва-Мак”, “Папян ев вординер”, “СЛЛ Газ”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”, ООО “Аиса”;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00-16:30 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180