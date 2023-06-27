Вторник, 27 Июня 2023 16:47

АрмИнфо. 27 июня председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян встретилась с делегацией, возглавляемой депутатом Бундестага Германии Мерле Шпелерберг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НС РА.

Председатель комиссии представила гостям ситуацию в Арцахе, подчеркнул необходимость обеспечения безопасности арцахских армян и признания права на самоопределение. Она также сообщила, что и перед Арменией стоит проблема сохранения суверенитета и территориальной целостности.

Мерле Шпелерберг особенно интересовала степень защищенности прав женщин, маргинальных групп, меньшинств и защиты окружающей среды в нашей стране.

Тагуи Товмасян ответила, что в Армении женщины преследуются. Хотя законодательство предусматривает защиту прав каждого, маргинальные группы не всегда сообщают о нарушениях своих прав в правоохранительные органы. Депутат также коснулась вопроса эксплуатации открытых шахт, отметив, что выбросы вредно влияют на здоровье граждан.

Мерле Шпелерберг коснулась также Стамбульской конвенции и поинтересовалась, почему Национальное Собрание РА до сих пор не ратифицировало ее.

В связи с этим, председатель комиссии сообщила, что Армянская Апостольская Церковь выступила против вступительной части конвенции, что сделало невозможной ее ратификацию, поскольку Армения первой приняла христианство в качестве государственной религии, и неприятие конвенции церковью не может быть воспринято общественностью