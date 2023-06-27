Вторник, 27 Июня 2023 15:59

АрмИнфо.Private Banking Ардшинбанка был признан лучшим в Армении в 2023 году известным финансовым журналом Global Banking & Finance Review.

Банк получил это признание за лидирующие позиции в банковской сфере, обслуживание клиентов и индивидуальные услуги. Специальное жюри из отраслевых аналитиков и экспертов отбирало организации на основе достижений по ряду важных показателей, а именно доли банка на рынке, инвестиционно-банковские возможности, инновационные решения, репутация на международном рынке, а также объем и качество оказываемых состоятельным клиентам услуг.

Директор Private Banking Ардшинбанка Артур Гулязян отметил, что признание международными экспертами качества работы банка в премиальном сегменте со стороны авторитетного в финансовом мире журнала подтверждает правильный вектор развития банка, его надежность и стабильность.

«Мы счастливы получить такую ​​почетную награду от международных экспертов. Награда подтверждает, что мы постоянно и успешно развиваем наши предложения и услуги в сфере частного банковского обслуживания, стремимся учитывать все потребности наших требовательных клиентов. Результатом этой работы является постоянный рост нашей клиентской базы, а это для нас главный ориентир и стимул для дальнейшего развития этого направления бизнеса», — прокомментировал событие А. Гулязян.

Private Banking Ардшинбанка предлагает клиентам комплексный пакет услуг по управлению капиталом с учетом индивидуального подхода и лучших международных банковских практик в рамках интересов клиентов, ценящих время и премиальный статус.

Ардшинбанк неоднократно признавался лучшим в различных номинациях престижными международными организациями и периодическими изданиями, такими как: «The Banker», «Global Finance», «Euromoney», «Thomson Reuters», Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития.