Вторник, 27 Июня 2023 15:56

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Сан-Марино в Армении Дельфины Росси (резиденция Рим).

Президент Армении отметил, что назначение Посла Сан-Марино в Армении станет стимулом для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

<Несмотря на то, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 2006 году, Вы первый посол Сан-Марино в Армении, и я надеюсь, что ваше назначение будет способствовать укреплению дружественных отношений и сотрудничеству между нашими странами>, - сказал президент. В свою очередь Посол заверила, что приложит все возможные усилия для развития отношений между Арменией и Сан-Марино. Собеседники обсудили возможности сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности в туристической отрасли, в секторе высоких технологий и др.

Отметим, что положительных тенденций в торгово-экономическом сотрудничестве между Арменией и Сан-Марино пока не наблюдается.

По данным МИД Армении, в 2022 году Армения импортировала из Сан-Марино товаров на $453.4 тыс., что выше показателя годовой давности на 36%. Согласно источнику, экспорт из Армении в Сан-Марино за отчетный период не осуществлялся.