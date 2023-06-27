Вторник, 27 Июня 2023 15:11

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян приняла делегацию Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол), возглавляемую исполнительным директором Катрин де Болль.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи генеральный прокурор Армении высоко оценила сотрудничество правоохранительных органов Армении с Европолом, в этом контексте напомнив о подписанном 28 сентября 2021 года между Республикой Армения и Европолом соглашении, направленном на обмен информацией между странами-членами ЕС и правоохранительными органами РА.

Вардапетян приветствовала совместные усилия, направленные на укрепление сотрудничества, выразив надежду, что это приведет к эффективной борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, незаконным имуществом и раскрытию военных преступлений.

Катрин де Болль выразила готовность углубить сотрудничество с Генпрокуратурой Армении по ряду направлений.