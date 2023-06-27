Вторник, 27 Июня 2023 15:10

АрмИнфо. Успех при обороне Шуши мог бы стать поворотной точкой в 44-дневной войне. Об этом заявил премьер Никол Пашинян заявил 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, отвечая на вопрос на вопрос депутата от <Гражданского договора> Айка Саркисяна, почему Азербайджан согласился на прекращение боевых действий 9 ноября, а не в октябре, на <более выгодных для себя условиях>.

<Шуши имел существенную роль в этом, поскольку символом этой войны, по моему восприятию, был Шуши>, - заявил премьер, признав, что это - оценочное суждение.

Он указал на значение Шуши как с символической, так и стратегической точки зрения. <В конце концов, Шуши расположен вдоль Лачинского коридора, <нависает> над Степанакертом>, - отметил он.

По его словам, война, в логике Баку, не могла быть остановлена, пока не был взят Шуши. <Успех при обороне Шуши мог бы стать поворотной точкой в войне, какой бы тяжелой ни была обстановка>, - сказал он.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуши 8 ноября. Поздно вечером 9 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 (по московскому времени) 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

16 ноября 2020 года Пашинян заявил, что войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши, но это не соответствовало той политике, которую хотели осуществить власти Карабаха и Армении. Он подчеркнул, что вопрос о сдаче Шуши был выдвинут Азербайджаном с самого начала переговоров, еще до начала боевых действий, но поскольку была даже теоретическая возможность его защиты, Армия обороны Арцаха пошла на боевые действия до конца. В ответ на своей странице Фейсбук уже бывший пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отметила, что ни на каком этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши.