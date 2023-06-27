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АрмИнфо. Подразделения вооруженных сил Азербайджана вновь обстреляли строящийся в Ерасхе металлургический завод. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.
<27 июня в 13:15 вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по заводу, строящемуся на иностранные инвестиции в Ерасхе>, - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.
Напомним, что в Ерасхе с нуля строится крупный армяно-американский металлургический завод, в который будет инвестировано $70 млн. Завод, который разместится в здании высотой 30 метров и площадью 16.500 кв. м, будет производить в год 180 тысяч тонн продукции. Однако сам проект сопровождается постоянными обстрелами со стороны азербайджанских войск в Нахичевани.
|Постпред Армении в ООН: ООН вместе со своими структурами и соответствующими органами еще не выполнила свои обязательства перед простыми людьми
|Мирзоян и Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Кристина Квин: США крайне заинтересованы в установлении мира между Арменией и Азербайджаном
|Отдавал ли Пашинян приказ о прекращении мобилизации в ходе 44-дневной войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян рассказал о причинах непризнания независимости Нагорного Карабаха
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху было предположение о том, что миротворцы в зоне конфликта не должны представлять страны ОБСЕ - Пашинян
|Депутат: необходимо обеспечить безопасность арцахских армян и признать их право на самоопределение
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|Президент Армении принял верительные грамоты у Посла Сан-Марино
|Европол готов углубить сотрудничество с Арменией по ряду направлений
|Символом 44-дневной войны был Шуши - Пашинян
|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли строящийся в Ерасхе металлургический завод - МО РА
|Пашинян усматривает <внешний след> в событиях февраля 2021 года, когда ГШ потребовал его отставки
|Что делала жена Пашиняна в бункере в Арцахе? - поясняет премьер
|Пашинян высказал <смутные подозрения> относительно действий высокопоставленных военных
|Получала ли Армения информацию о грядущей войне от партнерских спецслужб и была ли готова к ней
|В Ереване стартовали акции в поддержку Арцаха у посольств стран -сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ЕС
|АРМЕНАЛ готов к действиям при ЧС
|Пашинян заявил о теоретической возможности избежать 44-дневной войны
|В США сегодня стартует очередной раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Признаюсь, что не смог остановить <конвейер войны> - Пашинян
|Президент Арцаха подчеркивает важность оперативной оценки потребностей жителей республики
|Госдеп США: прямой диалог между Арменией и Азербайджаном является ключом достижению достойного мира
|Председатель ПАСЕ призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
|Анн Луйо: Франция готова продолжить сотрудничество с Арменией в области образования, культуры и спорта
|Вражеские силы обстреляли гражданина, выполнявшего сельхозработы в Арцахе
|Иран вновь подчеркнул неприемлемость геополитических изменений на Кавказе
|На этой неделе пройдет седьмое заседание армяно-польской межправкомиссии
|Нарек Мкртчян командирован в Великобританию
|Перед посольствами России, Франции и США пройдут акции с требованием снять блокаду Арцаха
|Российские миротворцы должны силой открыть Лачинский коридор - оппозиционный депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 17 пациентов
|Вице-спикер НС: В интересах Армении иметь мирный договор с Азербайджаном как можно быстрее
|Римский статут скоро будет представлен на рассмотрение парламента - депутат
|В Ереван прибыл Старший советник Госдепа США
|Вице-спикер РА: Мы должны усилить давление на международные структуры в вопросе Нагорного Карабаха
|Пашинян и Раиси по телефону обсудили дальнейшее развитие отношений между Арменией и Ираном
|В Ереване обсудили ход реализации армяно-французской экономической дорожной карты
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Наложен арест на более 30 единиц имущества экс-министра и двух других лиц
|Власти своими ложными заявлениями пытаются сместить внимание общественности от стоящих перед страной проблем - оппозиционер
|Ален Симонян: Необходимо достигнуть подписания договора, гарантированного авторитетной страной, международной структурой, форматом, который обеспечит и реализацию прав и свобод армян Нагорного Карабаха
|Адвокат признан потерпевшим по делу о применении насилия со стороны должностных лиц
|Ален Симонян: Иран для Армении был и остается особенным партнером, чья сбалансированная политика содействует установлению мира и стабильности в регионе
|IUSY World Congress признал право народа Арцаха на самоопределение
|В Армении будет внедрена система призыва женщин на добровольную срочную военную службу
|Аветик Чалабян обвинил столичный муниципалитет в попытках сорвать проведение референдума по вопросу Арцаха
|Столичная мэрия запускает платформу для проектов и предложений горожан
|Свыше 1300 преподавателей школ Армении, не имеющих высшего образования, получат право на добровольную аттестацию
|Надеюсь совместными усилиями можем насытить повестку армяно-эмиратского двустороннего сотрудничества: Пашинян президенту ОАЭ
|Бегларян: Передвижение российских миротворцев по Кашатагскому коридору не восстановлено, продовольствие в республику не поступает
|Пашинян готов с премьером Словении приложить непрерывные усилия по развитию армяно- словенских отношений
|Происходящие в России события являются ее внутренним делом - Пашинян
|С 1 июля в столице Армении будет практически завершен вывод из эксплуатации старых микроавтобусов марки <Газель>
|Сквер Абовяна в Ереване будет реконструирован
|Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущее состояние двусторонних отношений
|Бегларян: Англо-азиатская компания, устроившая экологическую катастрофу Союдлу, является одним из главных виновников и сторонников блокады Арцаха
|Выход на городские маршруты в Ереване транспортных средств на 11% меньше запланированных является очень плохим показателем - вице-мэр
|Читать больше
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