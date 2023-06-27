Вторник, 27 Июня 2023 14:30

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян усматривает <внешний след> в действиях ГШ РА в феврале 2021 года. Об этом он заявил 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, отвечая на вопрос главы комиссии о том, видит ли он след <пятой колонны> в требовании Генштаба ВС РА от 25 февраля 2021 года об отставке правительства и премьер-министра.

Напомним, что в своем заявлении Генштаб ВС Армении выразил <свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах>. <Премьер- министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили <нападки>, направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага>, говорилось в заявлении, под которым подписались глава ГШ Оник Гаспарян, его заместители, командующие.

По словам премьера, <если вопрос касается того, усматривает ли он в данных действиях внешний след, то, да, он, видит этот след, это одна из вероятных версий>. <Были люди, которые подписались (под документом) под сиюминутным воздействием, или из-за субординации. Давайте не будем забывать, что речь идет о военной структуре, когда военному говорят, что нужно подписать лист бумаги, который лежит на столе>, - сказал премьер.

При этом, глава кабмина признал, что, возможно, после событий 9 ноября 2020 года, произошли события, которые привели к обоюдной утрате доверия.