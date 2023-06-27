Вторник, 27 Июня 2023 14:11

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны коснулся обстоятельств нахождения супруги - Анны Акопян на командном пункте во время 44-дневной войны в Арцахе.

<Когда началась война, моя жена сказала мне, когда там война, я не могу бездельничать в Ереване, я должна поехать туда, помочь людям>, - пояснил премьер, подчеркнув, что о визите Анны Акопян были проинформированы в Степанакерте.

Он указал, что в те дни многие покинули Степанакерт. <Символическое значение присутствия моей жены заключалось в том, что мы также обеспечивали свое присутствие там. И там были люди, которые не могли выбраться, они были в подвалах, им нужна была еда, и цель визита моей жены была в этом.

Вместе с тем, конечно же, были контакты и с руководством Нагорного Карабаха. Была мысль, что, может быть, им есть смысл на 10 минут посетить (командный пункт), чтобы командование тоже видело, что жена премьер-министра Армении находится в Степанакерте.

Были люди, которые думали, что присутствие члена семьи премьер-министра окажет положительное влияние, особенно в той сложной атмосфере. И было предложение нанести визит вежливости командному составу, этот визит вежливости состоялся, она зашла, поздоровалась, постояла там 10-15 минут, потом вышла>, - сказал Пашинян.

В ноябре 2020 года в ходе пресс-конференции бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что во время 44 - дневной войны в Арцахе видел Анну Акопян в командном пункте. Она сидела у монитора и смотрела на запись боя. При этом она не задавала вопросов и ничего не говорила. Генерал Акопян подошел к ней и сказал, что ей здесь быть не нужно. По словам Акопяна, после этого ему от имени Пашиняна запретили появляться в командном пункте Армии обороны Арцаха.

Позже сам глава правительства Никол Пашинян заявил в видеообращении, что Анна Акопян посещала бункер по его поручению. <Моя супруга навестила генералов в Степанакерте по моему поручению. Визит члена семьи премьер-министра Армении должен был поддержать и поднять боевой дух военных, которые все время слышали сообщения о бегстве мирных жителей из городов>, - заявил глава правительства. По словам Пашиняна, его жена лично занималась раздачей продуктов и воды в бомбоубежищах в Степанакерте.