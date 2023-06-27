Вторник, 27 Июня 2023 13:08

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что многие детали и эпизоды как 44-дневной войны, так и событий мая 2021 года, произошедших на участке Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы, наводят на <смутные подозрения>. Об этом он заявил 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, отвечая на вопрос главы комиссии Андраника Кочаряна.

Так, Андраник Кочарян заявил: <12 марта 2019 года, на совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха, вы фактически открытым текстом заявили: <мы идем к войне, либо нам нужно сдать территории против ничего, либо мы должны воевать>. В ответ на это подавляющее большинство высшего командования ВС, а также большинство из военно- политического руководства Арцаха настояли на том, что нужно воевать. Согласно некоторым сведениям, почти такой же вопрос на встрече с военно-политическим руководством Арцаха прозвучал в 2016-ом году от третьего президента Армении. Если все это правда, по вашему мнению, в чем были побудительные причины столь нереалистичного видения командования ВС Армении и военно-политического руководства Арцаха?>

Премьер-министр сказал, что не помнит таких эпизодов, но если Андраник Кочарян озвучивает этот вопрос, то он основан на полученных показаниях.

<Если выяснится, что во время войны действительно были высокопоставленные офицеры, которые сеяли панику в рядах армии, это повлияет на реалистичность или нереалистичность? Я бы воздержался от оценки, потому что следующий вопрос, сохранение успеха в той войне или нет, из жанра фантастики. Если бы, например, не было ряда эпизодов, я бы сказал: да, это было из жанра фантастики, это было нереалистично, но сегодня у нас есть уголовные дела, с эпизодами, о которых мы не знаем. почему они произошли. Я знаю, что у нас есть случай захвата Азербайджаном стратегической высоты, ее отбития нашими войсками и приказа нашего командира оставить высоту. Насколько я знаю дело в суде, почему был дан приказ? Понимаете? Есть дело, в котором фигурирует высокопоставленный офицер, распространявший панику, утверждая, что <территории сдали>, - сказал Пашинян.

По его словам, много эпизодов, связанных с 44-дневной войной, с произошедшим в мае 2021 года на участке Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы, заставили его задуматься и выдвинуть гипотезу о том, что то, что происходило на передовой, было направлено на организацию смены власти в Армении.

<Я долгое время, вплоть до окончания войны, не позволял себе подозревать военных в каких-то преднамеренных действиях. Но позже, анализируя ряд событий, ретроспективой стал задумываться над этим. Причем эта гипотеза была подкреплена событиями, произошедшими на участке Сотк-Хознавар, есть событие, уголовное дело, есть обвиняемый, но нет объяснения", - добавил премьер.