Вторник, 27 Июня 2023 12:06

АрмИнфо. Международные партнеры Армении считали войну 2020 года в Арцахе маловероятной и призывали ВС РА не предпринимать резких действий в целях не провоцировать войну на <пустом месте>. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, отвечая на вопрос, была ли РА проинформирована об угрозе возможной войны своим стратегическим союзником, точнее, ее спецслужбами.

Глава армянского кабмина отметил, что он лично не проводил подобные обсуждения на эту тему. <Но мне несколько раз докладывали, что наши международные партнеры также, считают войну маловероятной и призывают, чтобы ВС РА не предпринимали резких действий в целях не провоцировать войну на т.н. пустом месте. Думаю, доклад Генштаба был (сформирован) под влиянием в том числе данной информации>, - сказал он, добавив, что он лично не был согласен с подобной оценкой.

По его словам, включая август 2020-ого года он получал заверения в том, что, конечно, будет трудно, но ВС Армении выполнят поставленную задачу.

Как указал премьер, после 2018-ого года он следовал политике - все для Армии. <Как это проявлялось? В 2018 ом году была существенно поднята зарплата контрактных военнослужащих, проводилась закупка вооружений и военной техники>, - сказал он, подчеркнув, что до самого конца войны 2020-ого года руководствовался этим принципом.

Пашинян в очередной раз заявил, что не было случая, когда армия обращалась к правительству, и оно отказывало из-за нехватки финансирования. В том числе, это касается закупки самолетов Су-30.

<К слову, много говорится о том, что после моего премьерства, якобы были внесены изменения в план приобретения вооружений и военной техники. Никаких изменений не вносилось, приобреталась дополнительная техника. Исключено, чтобы кто-то смог вспомнить случай, чтобы армия поставила задачу перед правительством, и эта задача не получила бы решения из-за отсутствия денег. Но мы должны понять, что решения многих задач связано не только с деньгами>, - отметил он.

Премьер указал на то, что в армянской армии были вооружения, права на которые не в полной мере принадлежали. На вопрос, касается ли это ОТРК <Искандер>, Пашинян ответил, что коснется подробностей в ходе закрытой части заседания.

Пашинян отметил также, что отсутствие закупки какого-либо оружия было связано не с желанием Армении, а с готовностью его предоставить со стороны продавца. Премьер подчеркнул, что и сейчас Армения перевела деньги, но пока не получила оружие.

Никол Пашинян заверил, что вопрос смены внешнеполитического вектора до войны в Нагорном Карабахе не обсуждался. <Наш подход заключался в том, что смена внешнеполитического вектора может привести к очень тяжелым последствиям, в первую очередь, в контексте нагорно-карабахского конфликта>, - указал глава кабмина РА.