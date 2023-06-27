Вторник, 27 Июня 2023 11:33

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что войны в Нагорном Карабахе удалось бы избежать, если бы армянская сторона на переговорах согласилась рассматривать вариант нахождения Карабаха в составе Азербайджана. Об этом он сказал 27 июня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

<То есть в тот момент мы могли бы сказать, что мы отказываемся от видения выхода Нагорного Карабаха из состава Азербайджана и пошли бы по этому пути, что, конечно, не гарантирует, что войны можно было бы избежать, но давало теоретическую возможность этого>, - отметил Пашинян.

При этом, как считает премьер, в переговорном процессе было поводов для возобновления боевых действий несколько. Это вопрос функционирования Лачинского коридора, вопрос делимитации и демаркации границы, возвращения вынужденных переселенцев.

<То есть я не говорю, что теоретической возможности избежать войны не было, но обязательным условием для этой возможности было отказ от армянского видения урегулирования карабахского вопроса>, - сказал Пашинян.