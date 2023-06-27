Вторник, 27 Июня 2023 11:27

АрмИнфо. Сегодня в Вашингтоне стартует очередной этап переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

В частности, в 08:45 по местному времени в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

За чем последует встреча с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В 10:00 в этом же Центре состоится трехсторонняя встреча, которая пройдет в закрытом формате.

Как ранее сообщал официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер, переговоры продлятся до 29 июня с.г.

<Мы по-прежнему считаем, что мир может быть достигнут и что прямой диалог является ключом к решению вопросов и достижению прочного мира>, - сказал он.