Вторник, 27 Июня 2023 09:52

АрмИнфо. Прямой диалог между Арменией и Азербайджаном является ключом к решению остающихся вопросов и достижению прочного и достойного мира. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, комментируя вопрос о предстоящих переговорах между глава МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Миллера, состоятся очень деликатные дипломатические дискуссии. <Мы ожидаем, что переговоры начнутся завтра, во вторник, и продлятся до четверга на этой неделе. Госсекретарь Блинкен встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. У нас будет больше деталей в течение недели>, - - отметил официальный представитель Госдепа США.

Он добавил, что Вашингтон по-прежнему считает, что мир в пределах досягаемости и прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов и достижению прочного и достойного мира.