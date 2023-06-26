Понедельник, 26 Июня 2023 20:36

АрмИнфо. "Все признают, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, но это не дает правительству Азербайджана права делать с этими людьми все, что он хочет". Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, касаясь ситуации в Лачинском коридоре.

При этом он отметил, что блокирование Лачинского коридора может стать причиной серьезной катастрофы для тысяч людей, живущих в Нагорном Карабахе, которые зависят от коридора с Арменией.

"Он закрыт, и это является нарушением взятых Азербайджаном обязательств. Ассамблея призывает Азербайджан выполнить взятые на себя обязательства, вновь открыть коридор, чтобы можно было доставить помощь в Нагорный Карабах",- сказал Кокс, в видео-ролике с интервью которого тиражируется в социальных сетях.

Напомним, что единственная дорога, обеспечивающая связь Арцаха с Арменией и внешним миром была частично заблокирована с 12 декабря 2022 года Азербайджаном под надуманным экологическим предлогом. На фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года 23 апреля установил КПП в коридоре. А уже с 15 июня коридор находится под тотальной блокадой. Население Арцаха лишено возможности реализации основополагающих прав человека.