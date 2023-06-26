Понедельник, 26 Июня 2023 19:04

АрмИнфо. Армения и Франция обсудили дальнейшие возможности укрепления отношений в сферах образования, культуры и молодежи, а также расширения повестки многоотраслевого сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС), ссылаясь на итоги встречи главы ведомства Жанны Андреасян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Анн Луйо.

Коснувшись совместно реализуемых программ, в ходе встречи министр особо отметила важность содействия Франции, направленного углубление и расширение программ по обучению французскому языку в общеобразовательных учебных заведениях Армении. Андреасян и Луйо обсудили также ряд других программ, направленных на расширение сотрудничества в сфере образования.

Согласно источнику, собеседники коснулись и мероприятий, приуроченных 100-летию Шарля Азнавура, которые будут проведены, как в Армении, так и во Франции, а также программы, осуществляемой при поддержке Франции <Армения: сохранение и оценка культурного наследия и подготовка специалистов>.

Анн Луйо выразила готовность от имени Франции продолжить сотрудничество с Арменией в области образования, культуры и спорта.