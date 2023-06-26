Понедельник, 26 Июня 2023 19:03

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли гражданина, выполнявшего сельскохозяйственные работы в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба полиции МВД Арцаха, что 25 июня около 16:00 часов Микаел Межлумян, 22-летний житель села Муришен Мартунинского района, выполняя сельскохозяйственные работы в поле, на левой стороне дороги Муришен-Авдур, был обстрелян из разнокалиберного огнестрельного оружия с прилегающих азербайджанских боевых позиций, выстрелы велись в его сторону.

"В результате стрельбы сельскохозяйственные работы были остановлены. Пострадавших нет. Сообщение было передано российским миротворческим силам", - отмечается в сообщении МВД НКР.