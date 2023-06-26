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АрмИнфо. Заместитель президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди представил детали сегодняшнего телефонного разговора президента ИРИ Ибрахима Раиси с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром РА Николом Пашиняном.
"Аятолла Раиси сегодня в двух отдельных разговорах с президентом России Путиным и премьер-министром Армении Пашиняном обсудил двусторонние отношения и события на Кавказе. Раиси, приветствуя мирные переговоры, выразил убеждение, что любые изменения в геополитике региона и военное присутствие внерегиональных сил нанесут ущерб безопасности Кавказа", - написал Джамшиди в Твиттер.
"Господин Путин, предоставив объяснения о недавнем военном восстании, подчеркнул, что это событие не смогло подорвать национальный суверенитет России. Президент (Раиси, - ред.) также подчеркнул поддержку Исламской Республики Иран национального суверенитета России", - добавил он.
Отметим, что согласно пресс-службе армянского премьера, Пашинян и Раиси в ходе телефонного разговора обсудили региональные процессы, дальнейшее развитие отношений между Арменией и Ираном и вопросы повестки дня. Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов на высоком уровне.
Меж тем согласно Кремлю, в ходе телефонной беседы Владимира Путина с президентом Эбрахимом Раиси, президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня.
Были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договорённостей в области торговли, энергетики и транспорта.
Затронуты также некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование. Владимир Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении личных контактов.
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