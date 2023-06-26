Понедельник, 26 Июня 2023 18:09

АрмИнфо. Новоназначенный посол Польши в Армении Петр Сквечинский вручил копии верительных грамот замглавы МИД РА Паруйру Ованнисяну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Ованнисян пожелал успехов послу и выразил надежду, что его пребывание в должности будет отмечено прогрессом и успехом отношений между Арменией и Польшей.

В ходе встречи собеседники коснулись повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, подчеркнули важность сохранения сложившейся динамики политического диалога, подчеркнув необходимость расширения тесного и эффективного партнерства в торгово-инвестиционной, культурно-образовательной и других сферах. Было подчеркнуто значение предстоящего на этой неделе седьмого заседания армяно- польской межправительственной комиссии в развитии двустороннего отраслевого сотрудничества.

Замглавы МИД РА рассказал о ситуации с безопасностью в регионе и усилия Армении по установлению мира, коснулся процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, решения вопросов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Была подчеркнута необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора, а также исключения агрессивной риторики и угрозы применения силы со стороны Азербайджана.