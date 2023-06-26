Понедельник, 26 Июня 2023 18:07

АрмИнфо. Перед посольствами России, Франции и США пройдут акции с требованием снять блокаду Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян.

Согласно его записи, 24-часовые акции SOS Арцах будут проведены не только перед посольствами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но и перед представительством Европейского Союза в Республике Армения. Цель этих акций - потребовать от стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ЕС не довольствоваться только заявлениями, а предпринять активные шаги для немедленного разблокирования Арцаха.