Понедельник, 26 Июня 2023 17:42

АрмИнфо. Сегодня жители Арцаха столкнулись с серьезнейшими проблемами с передвижением, республику парализовал энергетический кризис, на границах неспокойно, а власти Армении обсуждают вопрос о том, кто побывал или не побывал на похоронах депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Вигена Хачатряна. Об этом 26 июня в беседе с журналистами заявила председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

По ее словам, перевозки тяжелобольных из Карабаха в Армению при участии МККК не является решением проблемы. Между тем, в Нагорном Карабахе имеются хронически больные, которые также нуждаются в медицинской помощи, есть дети, которые недоедают. <Одним словом, в настоящее время в Арцахе серьезнейшая гуманитарная ситуация, а власти сегодня с утра обрушились на оппозицию с необоснованными мелкими обвинениями на фоне чуть ли не ежедневных выстрелов, которые производят азербайджанцы на суверенной территории Армении>, - отметила Товмасян.

Депутат считает, что российские миротворцы должны силой открыть Лачинский коридор. В отличие от других стран, РФ гарантировала выполнение подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в соответствии с которым коридор должен бесперебойно функционировать в двустороннем режиме. "Одних призывов со стороны Москвы в адрес Баку разблокировать коридор недостаточно. Нужен конкретный инструментарий. Российские миротворцы должны силой открыть эту дорогу. И это они должны были сделать в первый день, а не позволять устанавливать сканер или другое оборудование", - отметила парламентарий, подвергнув критике международное сообщество и обвинив его в бездеятельности.