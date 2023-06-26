Понедельник, 26 Июня 2023 17:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 52/5 на пр. Исакова; жилые дома 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. “Дурян”, ясли-детские сады NN5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома, расположенные в конце улиц Давташена 5, 6, 7, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 2-68 на улице Цхахотагорцнери, жилой дом 49 на улице М. Хоренаци;

11:00-17:00 жилой дом 27 на улице Амиряна, частные дома 51-81 на улице Вормнадрирнер, 229-239 на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилых домов 42, 42/1, 44 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1 на улице Пароняна, 1 на пр. Маштоца, частные дома 1-28, 34/8, 22/6, 22/5 на улице Улнеци, жилые дома 16, 16А, 16Б, 21, 22, 22А-24, 23, 23/2 на улице Папазяа, частые дома 113-128 на 2-ом переулке В. Папазяна, жилые дома 23-25, 29/2, 30/2, 32, 31, 34-38, 34/1-36Г, 35/2 /КАДАСТР/, 40-44 на пр. Комитаса, жилые дома 15-19, 22, 22а, 24-26, 24/1-26/3, 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, жилой дом 26 на улице Вагаршяна, 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, 25-29 на улице Сундукяна, жилые дома 3,4, 165, 171, 22-24 на улице Гр. Кочара, частные дома 86-102 на улице Амо Сагяна, жилые дома 16-25 на улице Г. Мурадяна, жилые дома 2/1, 1/2 на улице Заряна, жилой дом 44 на улице Дпроци, жилые дома 1 на улице Пароняна, абоненты-жильцы жилого дома 1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частный дом 10 на 21-ой улице Арабкира, частные дома на 19-ой улице и 1-26 на 21-ой улице, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 21, 23, 30/3 на пр. Баграмяна, частные дома 1-43 на улице В. Давтяна; жилые дома 1 А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 16/1 на улице Нансена, 2, 4 на улице Сафаряна, 13, 15 на улице Лвовяна, школа N134, здание паспортного отделения Норкского массива и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Акналич, Араташен и Тароник;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чаренца, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Камо в городе Веди; села Лусашох, Ланджар и Ланджанист;

11:30-15:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10 ։ 30-16 ։ 00 квартал ‘Кочар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11 ։ 00-13 ։ 00 ООО ‘Нарек”, “Ерасеп”, воинская часть, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС” в городе Раздан;

11 ։ 00-16 ։ 00 институт “Микробиологии”, ЗАО “Баграмян шин” и прилегающие территории в городе Абовян;

13 ։ 00-14 ։ 00 рестораны квартала “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00-13:00 население Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-14 ։ 00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”; село Ваневан, воинская часть, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”;

11:00-15:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 квартал “Нор Ахурян” в селе Ахурян; северо-восточная и южно-восточная территории Ахуряна;

в Лорийской области:

10:00-14:00 село Санаин;

11:00-13:00 села Шаумян и Ваагни;

11:00-17:00 села Катнарат, Благодарное, Мегваовит, Норамут, Катнахбюр, Урасар, Арманис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улице Н. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома квартала “Дурян” в Ариндже;

11:00-17:00 жилой дом 58 на улице Анрапетутяна, жилые дома 10-16 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 86-102 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-28, 34/8, 22/6, 22/5 на улице Улнеци, частные дома 113-128 на 2-ом переулке В. Папазяна, жилые дома 16, 16А, 16Б, 21, 22, 22А-24, 23, 23/2 на улице Папазяна, жилые дома 29/2, 31, 23-25, 30/2, 32, 34/1-36Г, 34-38, 35/2 /КАДАСТР/, 40-44 на пр. Комитаса, жилые дома 15-19, 22, 22Ա, 24-26, 24/1-26/3, 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, жилой дом 26 на улице Вагаршяна, жилые дома 25-29 на улице Сундукяна, 3, 4, 22-24, 165, 171 на улице Гр. Кочара, жилые дома 16-25 на улице Г. Мурадяна, жилые дома 2/1, 1/2 на улице Заряна; жилой дом 44 на улице Дпроци; жилые дома 10/6, 8/3 и частные дома 8, 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 17 на 3-ем переулке Аргутяна, жилые дома 1/11, 1/9, 5-25, 3, 19/2 и частные дома 1-9 на улице Малхасянца, жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 82, 92/2, 92/1 и частные дома 99-120, 121-148 на улице Эмина, частные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса; частные дома, прилегающие к улицам Молдовакан-Багреванд, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аршалуйс, Вананд, Аревадашт, Талворик, Артамет и Кохбаван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ерасх;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-12:00 частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгяна, Гладзоряна, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вербашен, Меграовит, Хндзорут, Нор Азнваберд;

11:00-13:00 село Аратес;

в Котайкской области:

11:00-15:00 частично село Ариндж, квартал “Джрарат”, квартал “Нор” в Джрарате, школа N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-13:30 частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван и квартал “Айренадардз”; частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни, ООО “Шингл”, “Мардунц”, “Алмакар”, “Линда”, птицефабрика “Арзни”, собственники “А. Пештималджян”, “М. Карапетян”, садоводческая компания “Ереван-Лада”;

12:00-14:00 жилые дома 53-65 в Микрошрджан, школа N9, частично квартал “Джрарат” и прилегающие абоненты в городе Раздан;

14 ։ 00-16 ։ 00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селу Арзни, частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван, квартал “Коюхи” в Нор Гехи, санаторий Железной Дороги, квартал ‘Мано” в Нор Гехи, ООО “Эй-Эл-Ти”, “Арзни Груп”, “Арзни Эстетика”, ‘Лусима”, ‘Вьяк”, “Бюрегашох”, ‘Голден Флауэр”, “Арзни Экспресс”, компания “Нарек 95”, ЧП “К. Погосян”, “А. Агаронян”, собственники “М. Арутюнян”, “А. Ованнисян”, “В. Акобян”, “В. Манукян”, “Нарек Аракелян”, ЗАО “Еркрабан” и прилегающие зоны отдыха;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00–12:00 частично улица Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 08000018