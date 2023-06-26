Понедельник, 26 Июня 2023 17:15

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) перевез сегодня 17 пациентов с 11 сопровождающими из Нагорного Карабаха в специализированные медучреждения Республики Армения. Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Арцаха.

Кроме того, в течение дня в Степанакерт вернуться еще 17 человек с 8 сопровождающими, ранее в рамках госзаказа направленных на лечение в медцентры Армении.

Согласно данным Минздрава Арцаха, в медобъединении <Аревик> стационарное лечение сегодня получают 31 ребенок, 5 находятся в неонатальном и реанимационном отделении, в ЗАО> Республиканский медицинский центр " стационарное лечение получают 83 пациента, 6 пациентов находятся в реанимационном отделении, из коих 3 - в крайне тяжелом состоянии.