Понедельник, 26 Июня 2023 17:09

АрмИнфо. Очень важно иметь четко оговоренные границы территории Армении и Азербайджана. Об этом 26 июня на брифинге заявил вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

Он заметил, что каждый раз идя на провокации, Азербайджан заявляет об отсутствии границ, подвергшихся делимитации. Но отсутствие этого процесса не говорит об отсутствии границ. <У Армении есть свои границы, и все знают о них. Мы работаем с международными партнерами над тем, чтобы Азербайджан открыто и четко зафиксировал этот факт>, - подчеркнул Рубинян.

Вице-спикер заметил, что в переговорном процессе между Ереваном и Баку имеются некоторые подвижки по ряду вопросов, но по ключевым вопросам согласия пока нет. Он посчитал неблагодарным делам делать прогнозы относительно возможности заключения мирного договора до конца текущего года. <В интересах Армении иметь этот договор как можно быстрее>, - сказал депутат НС, добавив, что есть три принципиальных вопроса, на которых будет настаивать армянская сторона. В первую очередь необходимо зафиксировать конкретную карту, взятую за основу признания странами территориальной целостности друг друга. Второй принципиальный для Армении вопрос - это решение проблемы прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Третий пункт - внедрение института гарантий выполнения договора. <Нужны четкие гарантии того, что Азербайджан не нарушит договор, так как в прошлом такие прецеденты были>, - заявил вице-спикер, напомнив, что Баку нарушил практически все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. <Именно поэтому необходимы международные гарантии выполнения договора>, - подчеркнул Рубинян.