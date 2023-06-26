Понедельник, 26 Июня 2023 17:00

АрмИнфо. Римский статут прошел все внутренние процедуры, включая и решение Конституционного суда о его соответствии положениям Конституции РА. Об этом 26 июня на пресс-конференции заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

Он отметил, представление международных договоров на ратификацию в парламент страны является исключительной прерогативой правительства РА. <Проект будет представлен в НС, которое и примет окончательное решение>, - сказал глава комиссии.

Ранее министр юстиции РА Григор Минасян отмечал, что представление документа на ратификацию - это вопрос недель. "Ранее аппарат правительства сообщил, что в ближайшее время отправим. Я думаю, это вопрос недель", - сказал Минасян.

Армения подписала Римский статут 17 июля 1998 года, но не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции, действовавшей на тот момент. В конце 2022 года правительство Армении обратилось в КС по вопросу проверки конституционности Римского статута. В Ереване отмечали, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления. 24 марта 2023 года Конституционный суд РА признал обязательства Армении по Римскому статуту МУС соответствующими Основному закону страны. 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян назвал абсурдом возможность ареста президента России Владимира Путина в случае прибытия в страну.