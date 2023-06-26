Понедельник, 26 Июня 2023 16:30

АрмИнфо. Принятие Парламентской Ассамблеей Совета Европы по Лачинскому коридору является очень важным. Об этом 26 июня на пресс-конференции заявил вице-спикер Национального Собрания РА, глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян.

По его словам, ПАСЕ четко зафиксировала, что в настоящее время отсутствует свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору. Докладчик до разработки документа посетил Армению, понаблюдал за коридором со стороны РА, заявив об отсутствии свободного вхождения в коридор, что нашло свое отражение в резолюции. В документе подчеркивается, что Азербайджан заблокировал подачу в Арцах газа и электроэнергии, указав на наличие гуманитарных проблем. В резолюции также говорится о неприемлемости слов ненависти, которые звучат из Баку, сделав призыв к соседней стране по поводу прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. В этой связи, ПАСЕ призвала Азербайджан начать прямой диалог со Степанакертом с применением международных механизмов.

Рубинян сообщил также, что делегация Азербайджана сделала все, чтобы изменить резолюцию или провалить ее принятие. Более того, из предложенных Азербайджаном около 60 поправок 99% были отклонены.

Отвечая на вопрос об ожиданиях Еревана на среднесрочную перспективу от принятия резолюции, вице-спикер заметил, что принятие подобных документов необходимо рассматривать как одно единое целое, дополняющее друг друга. <Нет такого решения международной организации, которое позволило бы сразу решить наши проблемы, но мы должны наращивать давление на эти организации. В частности, данную резолюцию можно использовать в судебных процессах. В среднесрочной перспективе трудно говорить о пользе, которую может принести резолюция ПАСЕ, но в долгосрочной перспективе с задействованием механизмов давления можно добиться существенных результатов>, - сказал Рубинян. Он также добавил, что уже со стороны депутатов ПАСЕ начали звучать заявления о том, что после всего этого может ли Азербайджан сохранять свое членство в Совете Европы.

Коснулся вице-спикер и вопроса о процессе армяно-турецкого примирения. По его словам, с начала туристического сезона сухопутные границы обоих государств должны открыться для граждан третьих стран с дипломатическими паспортами. Армянская сторона ведет работу по задействованию КПП <Маргара>, проводя мероприятия по приведению в порядок всех инфраструктур. <Очень скоро эта работа будет завершена. Армянская сторона надеется, что и Анкара выполнит достигнутую договоренность, и в течение лета эти договоренности будут претворены в жизнь>, - сказал вице-спикер НС РА.

Он заметил, что процесс не стоит на месте, и периодически по мере необходимости проводятся переговоры со специальным представителем Турции Сердаром Кылычем, несмотря на то, что договоренности о новой встречи пока нет.