Понедельник, 26 Июня 2023 15:28

АрмИнфо. Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года. Об этом говорится в заявлении зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, отправленного из УАУ "Нубарашен", относительно последнего выступления премьер-министра Никола Пашиняна на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44- дневной войны.

Политик отметил, что читая третий раз выступление Пашиняна в комиссии, невольно вспомнил эпизод беседы, приписываемый Сократу, который на досуге занимался спичрайтерством. "Как гласит история, однажды один из заказчиков Сократа злой возвращается в его квартиру, и говорит: "Мастер, когда я первый раз прочитал речь, которую ты написал для меня - она было идеальный и убедительный. Во-второй раз перечитывая, я понял, что есть много уязвимых моментов. А на третий раз перечитав, я понял, что это выступления ложь от корки до корки, сшитая белыми нитками". На что Сократ ему ответил "Не беспокойся, уважаемый гражданин, ведь судья твою речь услышит всего лишь раз"", - напомнил Ашотян.

В этой связи он отметил, что программная "речь Пашиняна перед комиссией по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, продиктованная стремлением не остаться в истории "предателем-капитулянтом" - от альфы до омеги была хорошо сплетенной кучей лжи и вымыслов, которая резала слух, заставляла закипать мозг, даже не с третьего, а с первого прочтения.

Ашотян также коснулся задаваемого вопроса о том, можно ли было избежать этой войны и если да, то каким образом и отметил, что и ответ очевиден - да, войны можно было избежать.

"Однако с более узкой и конкретной точки зрения ответ на вопрос Никола самому себе однозначен - да, такой войны, такой кровавой, такой долгой и такой разрушительной, можно было избежать. Сейчас нет необходимости подробно и эпизодично опровергать лживые утверждения Пашиняна об арцахских переговорах. Все юридические факты, доказательства, документы, справки, материалы давно предоставлены как мной, так и другими коллегами, работающими над вопросом", - сказал зампред РПА.

Однако, он посчитал важным акцентировать внимание на нескольких важных компонентах. По его словам, "попытки премьера РА прикрыть свое предательское невежеством обвинениями в адрес других, - не новая уловка, к которой, к примеру, прибегали некоторые безумные и шизоидные римские императоры, когда приписывали бедствия, вызванные их безумием, немилостью Богов". "Просто в тексте в исполнении Никола роль тех злых Богов была отведена первому, второму и третьему президентам Армении ", - констатировал Ашотян.

"Чтобы спасти собственную задницу от гнева современников и осуждения истории, Никол вновь не гнушается. Более того, прилагает бесчеловечные усилия, чтобы озвучить такие антиармянские, гнусные, оценки, оказывающие отравляющее действие на Армению и Арцах в долгосрочной перспективе, к которым не прибегали даже руководители и эксперты Азербайджана, которые на протяжении 30 лет занимались арцахским вопросом. А некоторые части были просто скопированы со страниц азербайджанской пропаганды. Чтобы читателю было более понятно, скажу, что по большому счету неважно, о чем договаривались Левон Тер-Петросян или Роберт Кочарян по арцахскому вопросу до Мадридских принципов 2007 года. Хотя дефицита лжи и подлога в "грехах", приписываемых двум предыдущим президентам, нет. Единственное реальное значение имеет переговорное наследие, которое Никол получил от Сержа Саргсяна, и которое он своими устами зачитал в 2020 году в Капане, во время своей январской пресс- конференции. Промежуточный статус Арцаха, обязательный и бессрочный референдум, Кельбаджар и Лачин и т.д.", - напомнил зампред РПА.

Ащотян назвал примечательным тот факт, что в попытках выкрутиться из произошедшего под лозунгом "Невиноватая я", и во всем виноваты второй и третий руководители РА, Пашинян попытался сделать своим союзником первого президента РА. В этой связи зампред РПА выразил надежду, что Левон Тер-Петросян не позволит запятнать свое имя и втянуть себя в авантюру по уничтожению нации.

Назвав бредом пропагандируемый азербайджанской стороной, и подхваченный Пашиняном тезис по части 4-ех резолюций Совбеза ООН от 1993 года, Ашотян напомнил, что эти резолюции касались не урегулирования Арцахского вопроса, а прекращения боевых действий в зоне конфликта на тот момент. "Об этом свидетельствует и тот факт, что после 1993 года Совет Безопасности ООН не принял ни одной резолюции по арцахскому вопросу, поскольку в 1994 году было подписано майское перемирие, а урегулированием вопроса стала заниматься Минская группа ОБСЕ", - констатировал политик.

Он также назвал типичным азербайджанским бредом, утверждение Пашиняна о том, что территориальная целостность превалирует над правом народа на самоопределение при урегулировании споров. Ашотян отметил, что даже отсылка Пашиняна на заявление действующего председателя ОБСЕ от 1996 года его не спасет, так как с 2007 года, особенно в последние годы, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не только публично подчеркивали, но и документально формулировали, что все три принципа урегулирования равноправны и они выступают единым пакетом.

Зампред РПА также назвал пустыми спекуляции касательно первого референдума о независимости Арцаха. "Была ли у Армении геополитическая сила, чтобы сказать, например, "Это и точка", как эта сделала Россия по вопросу Крыма или Луганска? конечно, не было, но после силовой победы на поле боя он перевел проблему на поле долгой, интеллектуальной, стратегической игры, конечная цель которой была прежней: Арцах не может быть в составе Азербайджана. И прав был Серж Саргсян в 2005 году, когда сказал, что это компромисс, но не для Азербайджана, а для международного сообщества, занимающегося проблемой", - отметил он.

По словам Ащотяна, референдум о независимости Арцаха 1991 года выполнил свою огромную миссию: Арцах стал субъектом международной политики, хотя и не признанным; позволил сформировать правительство, самоорганизоваться и быть более демократичным, чем Азербайджан; создал неуязвимые правовые основы для продвижения права народ Арцаха к самоопределению в будущем. "Неслучайно среди всех конфликтов на постсоветском пространстве только арцахский вопрос имел право на самоопределение, закрепленное в документах международных структур", - сказал политик.

Касаясь постоянно используемых армянским премьером разного рода уловоок по части Мадридских принципов, Ашотян обратил внимание, что после их появления эти принципы постоянно пересматривались, обогащались, включались все более проармянские формулировки. Он отметил, что такая переработанная новая версия была опубликована в 2009 году в итальянском городе Аквила руководителями Российской Федерации, США и Франции, и назывался он "Основные принципы и элементы".(Basic Principles and Elements), и после этого практически все международные суды использовали эту формулировку, которая была более содержательной и понятной.

"Наблюдения Николя о военно-дипломатических последствиях апрельской четырехдневной войны 2016 года вновь покрыты плесенью азербайджанской пропаганды. Чтобы адаптировать историю под собственный политический имидж, он забывает, что лично заявил осенью 2019 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что "азербайджанская агрессия 2016 года не увенчалась успехом". Во всем своем выступлении он упорно обходил постапрельские договоренности Вены, Санкт-Петербурга и Женевы, которые были победой армянской дипломатии, которые до февраля 2018 года находили место практически во всех официальных заявлениях МГ ОБСЕ. Они же были подарены Николом Алиеву в Душанбе в 2018 году, чтобы не проиграть на предстоящих парламентских выборах, а также чтобы навсегда избавиться от "бывших"", - заверил Ашотян.

Он также коснулся так называемых реформ в армии, учиненных Пашиняном в 2018-2020 годах, плачевные результаты которых увидело общество осенью 2020 года во время 44- дневной войны.

Ашотян также призвал Пашиняна дать указание общественному телевидению РА опубликовать широко разрекламированное интервью, которое он дал Петросу Казаряну непосредственно перед войной, однако оно так и не вышло в эфир отметив, что на многие вопросы были бы данные ответы в этом случае.

"Пашинян пытается редактируя историю, написать историю, которую он хочет. Однако историю пишут победители, а Никол - капитулянт, виновник поражения и войны, принесшей бедствия и позор нашему народу", - резюмировал Ашотян.