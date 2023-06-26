Понедельник, 26 Июня 2023 15:10

АрмИнфо. Предварительное следствие по делу о получении взятки в особо крупном размере в размере $14 млн бывшим министром охраны природы Арамом Арутюняном. Материалы производства с обвинительным заключением переданы надзирающему прокурору, с ходатайством о направлении его в суд.

Как сообщает Антикоррупционный комитет, следствие проводилось заочно с учетом отсутствия бывшего чиновника, обвиняемого в получении взятки и объявленого в розыск еще в 2019 г.

В отношении экс-министра инициировано уголовное преследованные по соответствующим статьям УК Армении за получение им при содействии его близких взятки в особо крупных размерах на сумму в $14 млн. и легализации полученной преступным путем суммы особо крупных размерах в $5 млн., а также злоупотребление должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям.

В отношении Арама Арутюняна и содействовавших ему двух других обвиняемых Сурена Авакяна и Гагика Карапетяна в качестве меры пресечения избран арест. На принадлежащие им более 30 единиц имущества и денежные средства наложен арест.

Также были заморожены средства на банковских счетах Арама Арутюняна в размере $1 млн 704 тыс., 11 тыс. евро и 350 млн драмов.

Отмечается, что результаты заочного судебного разбирательства дадут возможность конфисковать вышеуказанные средства и имущество в пользу государства в случае вынесения обвинительного приговора, в размере суммы, подлежащей конфискации.

Как сообщалось ранее, в ходе расследования Антикоррупционного комитета вскрылась преступная схема получения взятки в $14 млн. и отмывания денег, а также иные злоупотребления коррупционного характера, в которые были вовлечены бывший заместитель директора ГНКО, подведомственного возглавляемого Арутюняном министерства, Сурен Авакян, экс-директор Севанской психиатрической больницы Гагик Карапетян, а также иные близкие Арутюняну лица - Аракс Диланян, Виктор Мартиросян и Алексан Петросян. Расследование в отношении

А.Диланян, В.Мартиросяна и А.Петросяна была завершено в 2019 году, и эти дела сейчас находятся на этапе судебного разбирательства.