Понедельник, 26 Июня 2023 15:08

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у него нет территориальных претензий к Республике Армения. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам 26 июня спикер Парламента Армении Ален Симонян.

Сославшись на содержание закрытых встреч, Ален Симонян сообщил, что Алиев признавал территориальную целостность Армении в цифровом выражении (29.8 тыс. кв.км.). <Не знаю, имею ли право говорить об этом, но думаю, что имею>, - сказал он.

При этом спикер Парламента заметил, что, невзирая на подобного рода заявления, власти страны видят много поводов для беспокойства. <Пока не будет бумаги (договора - ред.), гаранта, мы постоянно видим поводы для беспокойства, постоянно ждем войны>, - подчеркнул глава Нацсобрания Армении.

Симонян также упрекнул общественность в обесценивании определенных достижений на международной арене. На замечание журналистов о том, что международные договора, решения никоим образом не влияют на политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, он отметил, что еще год назад Армения могла бы находиться в состоянии военного положения, если бы не международное давление. < Вы говорите, что документы ничего не решают. Именно они, именно международное давление предотвращает то, что могло быть и может быть>, - подчеркнул он.

На вопрос об альтернативных действиях армянской стороны, если ситуация не изменится, Симонян заверил, что у Армении нет никаких планов, связанных с военным наступлением. Спикер Парламента констатировал, что необходимо, используя все возможные международные механизмы, достигнуть подписания между Арменией и Азербайджаном договора, гарантированного авторитетной страной, международной структурой, форматом, который обеспечит и реализацию прав и свобод армян Нагорного Карабаха.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян 18 мая на очередном заседании кабмина, коснувшись итогов своего визита в Брюссель, подчеркнул, что Армения и Азербайджан в Брюсселе признали территориальную целостность друг друга в 29.8 тыс. кв.км. и 86.6 тыс. кв.км., соответственно.-