Понедельник, 26 Июня 2023 15:06

АрмИнфо. Адвокат Карен Алавердян признан потерпевшим по делу о пытках и злоупотреблениях со стороны должностных лиц, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что на основании заявления о преступлении, представленного адвокатом Кареном Алавердяном о применении пыток со стороны сотрудников Центрального отдела Ереванского управления полиции МВД, 8 июня 2023 года в СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 450 УК (пытки).

Решением генерального прокурора Армении Анны Вардапетян от 22 июня текущего года продолжение расследования по уголовному производств поручено главному следственному управлению СНБ РА.

<По вышеуказанному делу Карен Алавердян признан потерпевшим. Принято решение о назначении судебно-медицинской экспертизы, выясняется вопрос, установлены ли видеокамеры в помещении с целью изъятия записей>, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, 7 июня 2023 года в СК основании собранных в ходе предварительного следствия доказательств было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Карена Алавердяна и его подзащитного Г.Б., предъявлены обвинения по ч.3 ст.452 (воспрепятствование служебной деятельности должностного лица) и ч.1 ст.297 (хулиганство), брату подзащитного А.Б. и Г.В. также было предъявлено обвинение в хулиганстве.

Отметим, что армянские адвокаты 26 июня не будут осуществлять защиту или функции представительства в судах и следственных органах в знак протеста против случаев насилия в их отношении. Юристы отметили, что следствие по таким делам проводится недостаточно оперативно, а виновные остаются безнаказанными.

Сегодня ранее адвокаты направились шествием от административного здания Палаты адвокатов к Центральному отделению полиции Еревана, где недавно был зафиксирован случай насилия в отношении адвоката. Они оставили у здания полиции символический подарок начальнику отделения Арману Папяну - боксерскую перчатку.