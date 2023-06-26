Понедельник, 26 Июня 2023 15:05

АрмИнфо. Спикер Парламента Армении Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури по случаю завершения его дипмиссии в РА.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Ален Симонян поблагодарил

Посла за усилия по укреплению армяно-иранских отношений и повышению эффективности сотрудничества, пожелав успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

Он подчеркнул, что Иран для Армении был и остается особенным партнером, чья сбалансированная политика содействует установлению мира и стабильности в регионе.

Напомнив о своем визите в прошлом году в Тегеран, Симонян заявил, что ждет ответного визита своего иранского коллеги Мохаммеда Багера Галибафа в Армению.

В свою очередь Посол отметил, что Иран особенно ценит отношения с Арменией, что обусловлено историко-культурными связями, взаимными экономическими интересами, а также общими подходами в решении ряда региональных вопросов.

Стороны высоко оценили установившиеся между двумя парламентами тесные дружеские связи и инициативы, направленные на углубление взаимодействия.

Напомним, что Аббас Бадахшан Зохури был назначен Послом Ирана в Армении в декабре 2019 года.