Понедельник, 26 Июня 2023 13:56

АрмИнфо. В Панаме 22-25 июня состоялось высшее собрание Международного союза социалистической молодежи (IUSY World Congress). В мероприятии, проводимом раз в два года приняли участие организации примерно из 70 стран, на которых присутствовало 300 делегатов.

Как сообщает пресс-служба АРФД, на высшем собрании руководящий орган представляет отчет, определяет будущие задачи организации и избирает новый руководящий орган. От имени Молодёжи АРФД во встрече приняли участие член Молодёжного крыла АРФД Асмик Бурушян и вице-президент АРФД Сарине Абрамян.

Презентация и принятие резолюций имеют первостепенное значение на собрании. Усилиями АРФД в Панаме была принята резолюция, признающая право народа Арцаха на самоопределение и осуждающая проводимую Азербайджаном политику этнических чисток против народа Ацаха. Организация призвала к немедленному открытию Лачинского коридора без каких-либо предварительных условий и прекращению блокады Арцаха.

Кроме того, была отклонена заявка на полноправное членство в молодежном крыле Народно-республиканской партии Турции, в частности, из-за позиций организации в отношении Геноцида армян, самоопределения народа Арцаха, прав курдского меньшинства, и сирийские беженцы в Турции.

По итогам встречи был избран новый председатель. В результате вице-президентом Международного союза соцмолодежи была переизбрана кандидат АРФД Сарине Абрамян.

Комментируя общее собрание, Сарине Абрамян сказала: " IUSY является влиятельной платформой для продвижения наших национальных интересов и налаживания связей с другими политическими силами. Успехи, зафиксированные Молодежью АРФД на общем собрании IUSY, являются сигналом для продолжения по национальным вопросам во всех областях".

Напомним, что IUSY является партнерской молодежной организацией Дружественного Интернационала (Социалистического Интернационала), членами которого являются более 163 организаций из примерно 110 стран мира. Молодежь АРФД является полноправным членом IUSY.