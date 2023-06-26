Понедельник, 26 Июня 2023 13:41

АрмИнфо. В Армении будет внедрена система призыва женщин на добровольную срочную военную службу. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 26 июня во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законах "Об обороне" и "О военной службе и статусе военнослужащего".

По словам министра обороны РА Сурена Папикяна, предложенные законодательные поправки к законам регулируют отношения, связанные с добровольным прохождением срочной военной службы граждан женского пола, их воинским учетом, призывом на военную службу, направлением к месту службы, исчислением наградных по окончании службы определяются. Проектом, в частности, предлагается установить 6- месячный срок срочной военной службы для граждан женского пола. Уже после завершения срока службы они получат наградные в размере 1 млн драм. При демобилизации раньше установленного срока сумма будет поделена на количество месяцев. "Граждане Армении женского пола, желающие пройти срочную военную службу, могут подать заявление в военный комиссариат по месту своей регистрации до 1 марта или 1 октября соответствующего года для участия в призыве на срочную военную службу, объявленный после дня подачи заявления. В случае подачи заявления после 1 марта или 1 октября соответствующего года гражданки зачисляются на обязательную воинскую повинность рядового состава, объявленную после дня подачи заявления", - сказал министр.

При этом, граждане женского пола, состоящие на воинском учете и уведомленные об участии в обязательной воинской повинности рядового состава, могут письменно отказаться от призыва на военную службу. Женщины будут проходить срочную службу исключительно в военно-учебных заведениях. После прохождения 6-месячной службы, при желании, они смогут отслужить еще 5 лет в рамках программы "Защитник отечества". До самого призыва гражданки Армении смогут отказаться от своих же намерений, но после призыва они уже не смогут это сделать.