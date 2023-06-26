Понедельник, 26 Июня 2023 13:11

АрмИнфо. Координатор инициативы "Айакве" Аветик Чалабян обвинил столичный муниципалитет в попытках сорвать проведение референдума по вопросу Арцаха.

Так, 26 июня в ходе пресс-конференции Чалабян сообщил, что несмотря на то, что ЦИК РА 20 июня зарегистрировал инициативу "Айакве", придав ей юридически обязывающий характер, однако действующий правящий режим в очередной раз решил продемонстрировать ее неправомерность, пытаясь подорвать фундаментальное право народа на осуществление своей власти через референдум.

По его словам, в частности, ряд глав административных районов Еревана, "ссылаясь на незаконно исполняющего обязанности мэра Еревана Левона Ованнисяна, в своих официальных письмах на прошлой неделе отказали им в предоставлении помещений для организации сбора подписей".

"Хотя это императивное требование закона "О референдуме" и их конституционная обязанность. По сути, с одной стороны, диктатор Алиев захватывает основные права народа Арцаха, а с другой стороны, его цивилизованный партнер Пашинян посредством своих ставленников захватывает законные, основные права жителей Еревана. Поэтому мы имеем дело как с внешними, так и с внутренними враждебными действиями по отношению к армянскому народу", - сказал он.

Чалабян отметил, что инициативная группа уже подала в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении против всех тех должностных лиц, которые пытаются посягнуть на неотъемлемые права армянского народа.

В этом ключе он напомнил, что статьей 10 Закона о референдуме предусмотрено, что для этого сбор подписей осуществляется на территории органов местного самоуправления, которые обязаны предоставить помещение.

"Нагло препятствуя "Айакве", этот режим делает его неизбежным политическим процессом, показывая свои опасения. Действующие власти не хотят даже дождаться, пока законопроект будет внесен в Национальное собрание и поставлен на голосование, потому что явно опасаются, что Национальное собрание также может быть "за" голосование по законопроекту", - добавил Чалабян, отметив, что они продолжат борьбу всеми законными средствами.

В заключение он призвал представителей мэрии Еревана вернуться в поле законности, устранить все незаконные препятствия, ограничивающие основные права граждан, и обеспечить бесперебойный процесс "Айакве".

В мэрии Еревана уже отреагировали на данное заявление Чалабяна, назвав его, по сути, беспочвенным.

"В ходе сегодняшней пресс-конференции координатор инициативы "Айакве" Аветик Чалабян заявил, что "ряд руководителей административных районов Еревана, ссылаясь на исполняющего обязанности мэра Еревана Левона Ованнисяна, отказались предоставить площади для сбора подписей". В частности, речь идет об административных районах столицы Аван, Нор Норк, Кентрон, Нубарашен и Ачапняк. Мэрия Еревана заявляет, что заявление Чалабяна является искажением фактов, так как представители административных районов не отказали в предоставлении площадей инициативе, а, указав на разделение властей, предложили обратиться в мэрию Еревана с просьбой получить соответствующее разрешение. Мы уверены, что Чалабян ошибочно расценил это предложение как отказ", - отметили в мэрии Еревана.

В свою очередь политолог, азербайджановед Анжела Элибегова, реагируя на происходящее вокруг инициативы отметила, что происходящее вокруг инициативы "Айfкве", - мечта любого диктатора.

"ЦИК принимает заявление, назначаются сроки сбора подписей, муниципальные власти говорят хорошо, но помещения мы не предоставим, идите, как хотите, пользуйтесь своими гражданскими правами. И неважно, что они обязаны это обеспечить по закону. По сути они говорят, что Конституция для нас не основание, как скажут в мэрии Еревана так и будет. Вот он бастион демократии. Вот они утверждения, что народ решает арцахский вопрос. Власть принадлежит народу:", - подытожила она.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора подписей 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года.

Соответствующую заявку инициативная группа подала в Центризбирком Армении 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление значения Геноцида армян.

После заседания ЦИК в беседе с журналистами представитель инициативной группы "Айакве" Арам Петросян отметил, что, скорее всего, сбор подписей стартует через три дня. "Мы обратимся к главам общин, которые в трехдневный срок должны предоставить нам территории для проведения сбора подписей", - отметил Петросян, добавив, что именно этим обусловлен тот факт, что он не может назвать точную дату начала сбора подписей.

При этом Петросян отметил, что ими планируется назначить постоянных представителей инициативы по всему Еревану, а также в Гюмри, Ванадзоре и Капане.