Понедельник, 26 Июня 2023 12:46

АрмИнфо. Впредь жители столицы смогут принимать непосредственное участие в решении проблем своего города и выступать с собственными инициативами. Об этом в ходе заседания Совета старейшин Еревана 26 июня заявил вице- мэр Тигран Авинян.

В частности, он отметил, что зарегистрировавшись на платформе Active citizen (https://activecitizen.yerevan.am/) горожане смогут голосовать за представленные проекты, утверждать их или же отклонять.

Кроме того, на этой же платформе Мэрия запустила инициативу <Твое предложение>, где ереванцам представится возможность выступать с собственными инициативами или предложениями для решения имеющихся проблем. По словам Авиняна, полноценно данная функция заработает уже со следующей недели.

При этом, было отмечено, что голосовать за представленные проекты могут лишь жители столицы, имеющие регистрацию в Ереване.