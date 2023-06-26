Понедельник, 26 Июня 2023 11:58

АрмИнфо. Свыше 1300 преподавателей школ Армении, не имеющих высшего образования, получат право на добровольную аттестацию. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 26 июня в первом чтении обсуждает поправки в законе <Об общем образовании>.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанны Андреасян, 12 лет назад в закон было внесено требование о том, чтобы учителя в обязательном порядке имели высшее образование. Согласно этим поправкам, учителям, которые не имели высшего образования было предоставлено время на обучение. Многие учителя пошли по этому пути. Однако, как показывают исследования, в системе остались чуть более 1300 преподавателей школ со средним профессиональным образованием, которые продолжают работать в школах. Эти люди с 20 августа текущего года не смогут работать в системе образования. С учетом их опыта предлагается внедрить для данной категории лиц систему добровольной аттестации, при прохождении которой при получении 60 баллов и более они смогут продолжить свою деятельность.

Кроме того, проблемным остается вопрос о замещении вакантных должностей учителей. Согласно поправкам, предлагается внедрить сразу два механизма, которые призваны будут решить имеющуюся проблему. Предусмотрено, в частности, расширить систему командирования учителей в другие школы, расположенные не только в приграничных и горных районах, но и в различных областях страны. Процесс командирования будет осуществляться в централизованном порядке Министерством образования, науки, культуры и спорта РА. Еще один механизм связан со студентами педагогических вузов. Так, студенты последних курсов получат возможность начать трудовую деятельность в сельских школах, в которых имеются вакансии. Это позволит для данных студентов как получить хорошую практику, так и обеспечит наличие кадров по различным предметам.

Преподавателям, специализирующимся на оказании услуг детям с психическими отклонениями, также будет предоставлена возможность на прохождение добровольной аттестации.

Кроме того, с принятием законопроекта, в школах не будут действовать примерные учебные планы, каждое учебное заведение будет вправе разрабатывать и принимать свои учебные планы.