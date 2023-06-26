Понедельник, 26 Июня 2023 11:44

АрмИнфо. Передвижение российских миротворцев по Кашатагскому (Лачинскому) коридору не восстановлено, а это значит, что поставки продовольствия и других срочных товаров до сих пор полностью заблокированы Азербайджаном. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха, советник президента Артак Бегларян.

Он констатировал, что 25 июня после десятидневной тотальной блокады, 15 пациентов из ЗАО "Республиканский медицинский центр" минздрава Арцаха вместе с 9 сопровождающими были переведены в специализированные медицинские центры Республики Армения при посредничестве и сопровождении Арцахского офиса МККК. Многие пациенты все еще ждут перевода в Республику Армения и возвращения в Арцах.

"В течение дня планировалось вернуть в Арцах 16 больных (вместе с сопровождающими), направленных в Армению для лечения в рамках госзаказа, а также доставить в Арцах срочно необходимые медикаменты и предметы медицинского назначения.

Хочу отметить, что передвижение российских миротворцев по Кашатагскому (Лачинскому) коридору не восстановлено, а это значит, что поставки продовольствия и других срочных товаров до сих пор полностью заблокированы Азербайджаном", - резюмировал он.

Напомним, что единственная дорога, обеспечивающая связь Арцаха с Арменией и внешним миром была частично заблокирована с 12 декабря 2022 года Азербайджаном под надуманным экологическим предлогом. На фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года 23 апреля установил КПП в коридоре. А уже с 15 июня коридор находится под тотальной блокадой. Население Арцаха лишено возможности реализации основополагающих прав человека.