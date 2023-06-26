Понедельник, 26 Июня 2023 11:43

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Словения Роберту Голобу по случаю Дня государственности.

Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас с Днем государственности Республики Словения, желаю мира и процветания Вашей стране и народу.

Визиты на высшем уровне, взаимная поддержка и контакты на международных площадках, в том числе наша встреча в рамках состоявшегося в Кишиневе в начале июня с.г. Второго саммита Европейского политического сообщества, свидетельствуют о развитии и укреплении армяно-словенских дружественных отношений.

Готов вместе с Вами прилагать непрерывные усилия по развитию армяно-словенских отношений в различных сферах на благо наших стран и народов".