Суббота, 24 Июня 2023 16:04

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности.

Согласно пресс-службе президента Арцаха, были обсуждены проблемы, касающиеся продовольственной безопасности в условиях блокады республики со стороны Азербайджана, и их возможные решения.

Государственный министр Гурген Нерсисян доложил о мерах, предпринятых для преодоления ситуации, создавшейся в условиях приостановки гуманитарных поставок, и представил начатые в последние месяцы программы, направленные на снижение предсказуемых рисков в сфере продовольственной безопасности.

Министр сельского хозяйства Георгий Айриян представил запланированные мероприятия по организации уборки урожая, заготовке и поставкам сельхозпродукции в условиях нехватки топлива.

Состоялся обмен мнениями по представленным вопросам.

Президент Арутюнян дал ряд поручений, обратив внимание присутствующих на обеспечение адресности и эффективности предпринятых мер, направленных на жизнеобеспечение населения в условиях кризиса.

Напомним, что С 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис - Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного пути, связывающего Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей.

23 апреля Азербайджан незаконно установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после военной провокации на мосту Хакари 15 июня Азербайджан запретил все виды гуманитарных перевозок в обоих направлениях.